Suriye'de devam eden iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve Adıyaman'a yerleşen Suriyeli Abdulsadder- Fatma Nedef çifti 2012 yılında olan ikiz kız çocuklarına Suriye ve Türkiye adını koydu.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar'ı önceki gün ziyaret için gittiği Türkiye Gençlik Vakfı ( TÜGVA) Adıyaman Şubesinde bugün 8 yaşında olan Türkiye-Suriye adlı ikizler kapıda kolonya dökerek karşıladı.





Vali Çuhadar kapı da tanıştığı ikizler için Suriye'deki iç karışıklığın meydana geldiği günden bu yana Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milleti olarak Suriyeli muhacirler başta olmak üzere tüm mazlum ve mağdurlara gönül kapılarını açtıklarını Türkiye'nin sahiplenme olgusunu ve gerçeğini asla görmezlikten gelinmeyeceğini, dünya zalimlerine ve kandan beslenen sözüm ona demokrasi tüccarlarına prim verilmediğinin dünya barışının hamisi Türkiye Cumhuriyeti olduğunun en güzel örneği SURİYE ve TÜRKİYE adlı ikiz çocuklarımızdır'' dedi.





SABAH'a konuşan İkizlerin annesi Fatma Nedef, "Çocuklarımıza Suriye ve Türkiye isimlerini koyarak iki ülkenin birlik, beraberlik ve kardeşlik bağlarını baki kıldık'' dedi. Türkiye ve Suriye adlı ikizlerde '' Suriye-Türkiye ve Tayyip dedemiz için hep dua ediyoruz. Ülkemizdeki savaşın bitmesi için. Türkiye'nin hep yanımızda olması için. Tayyip dedemi zede dua ediyoruz '' dediler.