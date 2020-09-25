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Gönüllü aşılamada ikinci merkez

Giriş Tarihi: 25.9.2020 ABONE OL
ÇİN'DE geliştirilen Kovid-19 aşı adayının geçtiğimiz hafta Türkiye'de başlayan Faz 3 klinik araştırmalarında gönüllü uygulamaları için ikinci merkez, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi oldu. İlk olarak geçtiğimiz hafta Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başlanan gönüllü aşılamalarında, şimdiye dek 23 sağlık çalışanının aşılaması tamamlandı. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde de ilk olarak yüksek risk grubundaki gönüllü sağlık çalışanları aşılanacak, merkezde günde 10 gönüllüye aşı yapılması planlanıyor. Üniversite Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, "Aşıda Faz 3 büyük bir aşama. Sanırım yakın zamanda da bu ilaç ve aşı çalışmaları bir sonuç verecek" dedi.
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Gönüllü aşılamada ikinci merkez Kocaeli
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