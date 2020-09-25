Mehmetçiğin merhametini görüp ağlayarak teslim oldular

Iğdır kırsalında jandarma timlerinin ikna çalışması sonucu 2 PKK'lı kadın teröristin saklandıkları mağaradan çıkarak teslim olduğu operasyonun ayrıntılarına SABAH ulaştı. "Yıldırım-3 Ağrı Dağı" operasyonu kapsamında Iğdır İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri, 21 Eylül'de Kadı tepe bölgesinde 2'si kadın 3 teröristin izine rastladı. Çatışmada teröristlerden Halis Erdoğan etkisiz hale getirilirken 2 kadın teröristin saklandıkları mağarada kıstırıldı.Jandarmanın ikna timindeki rütbeli personel, teröristlere aileleri, çocuklukları, geçirdikleri bayramları hatırlatıp, "Hukuk çerçevesinde adalet karşısında cezanızı çekip, bu özlem duyduğunuz anlara kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Korkacak bir şey yok. Gelin teslim olun. Sizi etkisiz hale getirmek öldürmek istemiyoruz. Ailenize cesetlerinizi değil sizi canlı olarak göstermek istiyoruz" dedi. Mehmetçiğin bu konuşmasından sonra kadın teröristler Zin kod adlı Mürvet Kasımoğlu (32) ve Roji kod adlı Şerivan Mahmud (26) ağlayarak mağaradan çıkıp teslim oldu. Teslim olan kadın teröristlerden Mürvet Kasımoğlu'nun Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi bölümünden mezun olduğu ve 2013'te örgüte katıldığı ortaya çıktı. Kasımoğlu ilk ifadesinde şunları söyledi: "Askerin merhametini görünce teslim olmaya karar verdim. Asker çocukluğumu, ailemi ve evimde geçirdiğim bayramları hatırlattıkça yüreğim yandı. Hem kendime hem aileme acıdım. Yanlış yaptığımı anladım" dedi. Terörist Şerivan Mahmud ise, "Kaçırılmış, kandırılmış şekilde örgüte katılmış tüm örgüt mensuplarına sesleniyorum. Korkacak bir şey yok. Gelin teslim olun" dedi.