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MSB: 'ın kuzeyinde 'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, 'ın kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde terör örgütü 'ya ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu.

DHA
Giriş Tarihi: 25.9.2020 12:47 Son Güncelleme: 25.9.2020 12:48 ABONE OL
MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki silah ve mühimmatlarına yönelik arama tarama faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Son olarak Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde arama tarama ve keşif/gözetleme faaliyeti icra eden Kahraman Komandolarımız; terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat tespit etti. Arama tarama faaliyeti sonucunda; 4 AK-47 piyade tüfeği, 1 M-16 piyade tüfeği, 1 RPG-7 roketatar, 7 el bombası, 47 AK-47 mühimmatı, 17 AK-47 şarjör, 2 M-16 şarjörü, 1 el yapımı patlayıcı güç kaynağı, 1 gece görüş cihazı, 1 fotoğraf makinesi, 2 telsiz, 3 termal şemsiye, çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi" denildi.

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MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
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