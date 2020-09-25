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’daki hain saldırıda 2 sivil öldü

Giriş Tarihi: 25.9.2020 ABONE OL
Rasulayn’daki hain saldırıda 2 sivil öldü
Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn ilçesinde peş peşe düzenlenen iki terör saldırısında 11 sivil yaralandı, biri çocuk 2 sivil öldü. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında yer alan Rasulayn ilçesine bağlı Tel Halaf köyünde bomba düzeneğinin infilak etmesi sonucu bir patlama meydana geldi. Söz konusu patlamada ölü veya yaralı olmadığı belirtildi. İlk patlamanın hemen ardından, aynı köyde bomba yüklü bir araç infilak etti. Patlamada 11 sivil yaralandı, biri çocuk 2 sivil öldü. Durumu ağır iki yaralı Türkiye'ye sevk edildi. Saldırıyla ilgili inceleme başlatan yerel güvenlik güçleri, eylemin terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
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Rasulayn’daki hain saldırıda 2 sivil öldü
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