SABAH çarpıcı ayrıntılara ulaştı! Mehmetçiğin merhametini görüp teslim oldular

AĞLAYARAK MAĞARADAN DIŞARI ÇIKTILAR

Rütbeli Mehmetçiğin bu konuşmasından sonra kadın teröristler Zin kod adlı Mürvet Kasımoğlu (32) ve Roji kod adlı Şerivan Mahmud (26) ellerini başlarının üzerine koyup, ağlayarak mağaradan dışarı çıktılar. Teröristlerin olası bir bombalı saldırısına karşı güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından kadın teröristler askerlerin söylediği yere kadar yürüyüp bir kayanın üzerinde yere çökerek teslim oldular. Korkudan ne yapacaklarını bilmeyen teröristlerdeki panik halini gören rütbeli asker iki matara su uzatarak "Korkacak bir şey yok. Öncelikle geçmiş olsun, örgütten kurtuldunuz. Sizin adınıza sevindim. Bundan sonra yüce Türk milletinin, askerinin, adaletinin şefkatli kolları arasındasınız. Arkadaşlarımız sizi götürüp yiyecek-kıyafet-sağlık ihtiyaçlarınızı giderecek. Ailenizle telefonla konuşturulup adalete teslim edileceksiniz'' dedi.

"ASKERİN MERHAMETİNİ GÖRÜNCE TESLİM OLDUK"

Teslim olan kadın teröristlerden Mürvet Kasımoğlu'nun Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi bölümünden mezun olduğu ve 2013 yılında örgüte katıldığı ortaya çıktı. Kasımoğlu ilk ifadesinde şunları söyledi: "Askerin merhametini görünce teslim olmaya karar verdim. Asker çocukluğumu, ailemi ve evimde geçirdiğim bayramları hatırlattıkça yüreğim yandı. Hem kendime hem aileme acıdım. Yanlış yaptığımı anladım. Örgütte teslim olanlara Türk askerinin kötü davrandığı hatta işkence yaparak öldürdüğü söyleniyordu. Bunun gerçek olmadığını gördüm. Asker istese bizi çok rahatlıkla öldürebilirdi. Ben de kendi grubumdakilere hep, 'teslim olursanız infaz edilirsiniz. Yaralı bile teslim olmayın. Asker sizi öldürmeden siz kendinizi öldürün' diyerek aynı şeyleri söyledim. Ama şimdi hepsinin yalan olduğunu anladım" dedi.