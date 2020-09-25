Son dakika: '2 bin selefi dernek silahlanıyor' iddiası ile ilgili önemli gelişme! 'Cübbeli Ahmet Hoca' ifade verdi...

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet" olarak bilinen Ahmet Mahmüt Ünlü, bir televizyon kanalında yaptığı "Selefi dernekleri silahlanıyor" açıklamasının ardından emniyete giderek ifade verdi. Ünlü'nün İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne değil, ikametine yakın Beykoz'da bulunan karakola giderek ifade verdiği öğrenildi.

"Savcılar beni çağırırsa silahlanan 150 derneğin ismini vermeye hazırım" sözleriyle ilgili bildiklerini anlatan Ünlü ifadesinin ardından emniyetten ayrılacak.

Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; konuyla ilgili terör ve istihbarat birimlerinin tahkikata başladığını ifade edilmişti.

Cübbeli Ahmet Hoca'dan canlı yayında flaş 'Silahlanan 2 Bin Selefi dernek var' açıklaması | Video

'2 BİN SELEFİ DERNEK SİLAHLANDI' İDDİASI TÜRKİYE'Yİ SALLAMIŞTI

Cübbeli Ahmet Hoca, katıldığı bir canlı yayında, "Türkiye'de 2 bin kadar selefi dernek silahlandı ve ayaklandı. Beni çağırmaları durumunda tüm bildiklerimi yetkililere anlatabilirim" demişti.

Ünlü'nün bu sözleri geniş yankı uyandırdı. Suç duyurusu niteliğindeki bu sözlere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kayıtsız kalmadı. Başsavcılık, Cübbeli Ahmet Hoca'ya tebligat göndererek ifade davet etti.

CÜBBELİ AHMET HOCA BİLDİKLERİNİ ANLATTI

3 gün önce gönderilen tebligat sonrası Cübbeli Ahmet Hoca harekete geçti. Bildiklerini anlatmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gitti. Ahmet Mahmut Ünlü'nün ifadesini verdiği öğrenildi.

SOYLU: BİLDİKLERİNİ ANLATACAK

TGRT haber canlı yayınına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, '2 bin selefi dernek silahlanıyor' iddiasını değerlendirmişti. Soylu, "Türkiye, Selefilerle yıllardır mücadele ediyor. Selefi örgütle ilgili 47 yapılanma var. Yaklaşık 28 tane dernek ve vakfa gözaltı yapmışız. Türkiye'de bu mücadele devam ediyor. Bizim bilgiye her zaman ihtiyacımız var. 1-2 gün içerisinde Cübbeli Ahmet Hoca bildiğini anlatacak" demişti.

Son dakika: Cübbeli Ahmet Hoca'nın, 'Selefi dernekler silahlanıyor' sözleri sonrası harekete geçildi! Yeni gelişme var...