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Son dakika: Irak'ın kuzeyinde terör örgütü 'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Gelen son dakika bilgisine göre Irak'ın kuzeyinde terör örgütü 'ya ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu.

AA
Giriş Tarihi: 25.9.2020 13:41 Son Güncelleme: 25.9.2020 13:45 ABONE OL
Son dakika: Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik arama tarama faaliyetleri devam ediyor.

Avaşin-Basyan bölgesinde arama tarama ve keşif gözetleme faaliyeti icra eden komandolar, terör örgütüne ait çok sayıda silah ve mühimmat tespit etti.

Terör örgütü PKK'ya ait 5 mağara/sığınağın da bulunduğu faaliyetler sonucunda, 4 AK-47 piyade tüfeği, M-16 piyade tüfeği, RPG-7 roketatar, 7 el bombası, 47 adet AK-47 mühimmatı, 17 adet AK-47 şarjör, 2 M-16 şarjörü, el yapımı patlayıcı güç kaynağı, gece görüş cihazı, fotoğraf makinası, telsiz, termal şemsiye ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

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Son dakika: Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
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