Sosyal medyada terör operasyonu: 24 gözaltı

Alınan bilgiye göre, internet ortamında 7/24 sanal devriye faaliyetleri yürüten Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, sosyal medyada 'İsimsizler Hareketi' adı altında örgütlenen bir grubun yaptıkları provakatif paylaşımlarla halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiklerini, devlet büyüklerine hakarette bulunduklarını ve seçilmiş hükümeti yıpratmaya çalıştıklarını tespit etti. Yapılan araştırmalarda, söz konusu grubun yöneticiliğini 'DHKP-C terör örgütüne üye olmak' suçundan cezaevinde olan Taylan Kulaçoğlu'nun yaptığı ve etiket(hashtag) faaliyetlerini ise Kulaçoğlu cezaevinde iken 'DHKP-C terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan Avukat Tamer Doğan'ın sürdürdüğü tespit edildi.



Söz konusu suç oluşumunun üyelerinin kimliklerinin tespit edilmesinin ardından harekete geçen ekipler, 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda İstanbul'da 18, Balıkesir'de 2, Aydın'da, Denizli'de, Diyarbakır ve Tekirdağ'da 1'er olmak üzere 24 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 10 şüphelinin de yurt dışında olduğu belirirlenirken firarilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Ankara merkezli 7 ilde PKK/KCK operasyonu! 6-8 Ekim olayları ile ilgili 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı