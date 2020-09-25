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Sosyal medyada terör operasyonu: 24 gözaltı

Sosyal medyada 'İsimsizler Hareketi' adı altında örgütlenerek halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek, devlet büyüklerine hakarette bulunmak, seçilmiş hükümeti yıpratmak ve kamuoyunda yankı uyandırmak amacıyla provakatif paylaşımlarda bulundukları tespit edilen 24 şüpheli, 6 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 25.9.2020 11:39 Son Güncelleme: 25.9.2020 11:40 ABONE OL
Sosyal medyada terör operasyonu: 24 gözaltı

Alınan bilgiye göre, internet ortamında 7/24 sanal devriye faaliyetleri yürüten Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, sosyal medyada 'İsimsizler Hareketi' adı altında örgütlenen bir grubun yaptıkları provakatif paylaşımlarla halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiklerini, devlet büyüklerine hakarette bulunduklarını ve seçilmiş hükümeti yıpratmaya çalıştıklarını tespit etti. Yapılan araştırmalarda, söz konusu grubun yöneticiliğini 'DHKP-C terör örgütüne üye olmak' suçundan cezaevinde olan Taylan Kulaçoğlu'nun yaptığı ve etiket(hashtag) faaliyetlerini ise Kulaçoğlu cezaevinde iken 'DHKP-C terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan Avukat Tamer Doğan'ın sürdürdüğü tespit edildi.

Söz konusu suç oluşumunun üyelerinin kimliklerinin tespit edilmesinin ardından harekete geçen ekipler, 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda İstanbul'da 18, Balıkesir'de 2, Aydın'da, Denizli'de, Diyarbakır ve Tekirdağ'da 1'er olmak üzere 24 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 10 şüphelinin de yurt dışında olduğu belirirlenirken firarilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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Sosyal medyada terör operasyonu: 24 gözaltı
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