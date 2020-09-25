TSK personelıne düğün ve nikaha katılmayın uyarısı

Koronavirüs önlemleri sayesinde dünyanın en az vaka görülen ordularından biri olan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), bu başarısını sürdürmek için yeni önlemler alıyor. Milli Savunma Bakanlığı, yurt içi ve sınır ötesindeki birlikleri yeni tip koronavirüs salgınından uzak tutmaya yönelik hayata geçirdiği uygulamalara bir yenisini ekledi. Bu kapsamda TSK personelinin nikah ve düğün gibi virüsün bulaşma riskinin fazla olduğu toplu faaliyetlere katılmamaları konusunda uyarı yapıldı. TSK, alınan tedbirler sayesinde dünyada en az Kovid-19 vakasının görüldüğü ordular arasında yer almayı sürdürüyor. Vaka sayılarının personel mevcuduna oranına bakıldığında en az pozitif hastanın olduğu TSK bu başarısıyla ABD, Rusya, Fransa, İtalya ve İngiltere gibi önemli orduları geride bıraktı. Şimdiye kadar önlemlerin Sağlık Bakanlığı ile koordinasyon içinde planlanması ve harfiyen uygulanması, TSK'da pozitif vaka sayılarının çok düşük seviyelerde kalmasını sağladı. Alınan tedbirlerle operasyon bölgelerini virüs tehdidinden uzak tutmayı başaran Milli Savunma Bakanlığı, bu süreçte Türk Silahlı Kuvvetlerinin görevlerini, harekat ve faaliyetlerini en az etki edecek şekilde tedbirleri de hayata geçiriyor. Yurt içi ve sınır ötesindeki birliklerdeki mücadelede proaktif yaklaşım esas alınırken gelişmelere göre alınan her yeni önlemle koronavirüsün kışlalardan uzak tutulmasına gayret gösteriliyor. Bakanlık bünyesinde kurulan Kovid- 19 ile Mücadele Merkezi (KOMMER) tarafından ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla yapılan görüşmeler sonucunda alınan tavsiye kararı sonrasında, TSK personeli koronavirüsün yayılma riskinin yüksek olduğu düğün, nikahlara katılmamaları konusunda uyarıldı.