Türk Bayrağı’na saldırıya linç girişimi

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Türk bayrağını indirmeye çalıştığı iddia edilen kişi gözaltına alındı. Vatandaşlar zanlıya linç girişiminde bulundu. Meydan Mahallesi'nde şehitler için oluşturulan ormanlık alanda bulunan Türk bayrağının indirilmeye çalışıldığını gören çevredekiler polise ihbarda bulundu. Polisi görerek kaçmaya çalışan Ö.G., gözaltına alındı. Bu sırada durumu öğrenerek bölgede toplanan çok sayıda vatandaş, şüpheli Ö.G.'ye linç girişiminde bulundu. Polis, vatandaşları sakinleştirerek, şüpheliyi zırhlı araçla emniyete götürdü. Şüphelinin daha önce terör örgütü bağlantısı olduğu ve uyuşturucu madde kullanma iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.