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Üniversite hastanesinin başhekimine gözaltısı!

İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından ’nün Doktor ve Akademisyen Yapılanması’na düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 56 şüpheli arasında Biruni Üniversitesi Hastanesi'nin Baş Hekimi Mahir Cengiz ve Teknoloji Fakültesi Öğretim Görevlisi Profesör Ali Buldu’nun da olduğu iddia edildi.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 25.9.2020 16:00 Son Güncelleme: 25.9.2020 16:11 ABONE OL

İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ'nün Doktor ve Akademisyen Yapılanması'na düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 56 şüpheli arasında Biruni Üniversitesi Hastanesi Baş Hekimi Mahir Cengiz ve Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Öğretim Görevlisi Profesör Ali Buldu'nun da olduğu iddia edildi.

Operasyonda ayrıca Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği'nde çalışan Operatör Doktor Eyüp Varol'un da gözaltına alındığı ifade edildi.

Varol'un Pandemi servisinde görev yaptığı iddia edildi.

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Üniversite hastanesinin başhekimine FETÖ gözaltısı!
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