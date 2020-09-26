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Arnavutluk 3 okulunu kapattı

FURKAN HAYKIR FURKAN HAYKIR
Giriş Tarihi: 26.9.2020 ABONE OL
Arnavutluk 3 FETÖ okulunu kapattı
Arnavutluk Bakanlar Kurulu, ülkede faaliyet gösteren FETÖ iltisaklı üç okulun kapatılmasını kararlaştırdı. Ülkenin güneydoğusundaki Görice (Korça) şehrinde 2002'de açılan "Hafız Abdullah Zemblaku" medresesi (lise-imam hatip), orta batı kesimlerindeki Kavalye (Kavaja) şehrinde 1996 yılında açılan "Ali Korça" medresesi (lise-imam hatip) ve başkent Tiran'daki "Turgut Özal Education" topluluğu tarafından yönetilen "Memorial International School of Tirana (MIST)" (ilköğretim ve lise) okulları kapatıldı. FETÖ son yıllarda "Sema" Vakfı aracılığıyla ülkede eğitim alanındaki etkisini artırmıştı. Kapanan kurumlar okulun tamamlanmamış olan kısmı için ödemeleri iade etmekle yükümlü.
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Arnavutluk 3 FETÖ okulunu kapattı
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