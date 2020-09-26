Arnavutluk 3 FETÖ okulunu kapattı

ArnavutlukBakanlar Kurulu, ülkede faaliyet gösteren FETÖ iltisaklı üç okulun kapatılmasını kararlaştırdı. Ülkenin güneydoğusundaki Görice (Korça) şehrinde 2002'de açılan "Hafız Abdullah Zemblaku" medresesi (lise-imam hatip), orta batı kesimlerindeki Kavalye (Kavaja) şehrinde 1996 yılında açılan "Ali Korça" medresesi (lise-imam hatip) ve başkent Tiran'daki "Turgut Özal Education" topluluğu tarafından yönetilen "Memorial International School of Tirana (MIST)" (ilköğretim ve lise) okulları kapatıldı. FETÖ son yıllarda "Sema" Vakfı aracılığıyla ülkede eğitim alanındaki etkisini artırmıştı. Kapanan kurumlar okulun tamamlanmamış olan kısmı için ödemeleri iade etmekle yükümlü.