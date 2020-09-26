‘Birbirimizi sevdiğimiz sürece kimse bize bir şey yapamaz’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı. Namazın ardından Ali İmran suresinin "Allah'ın ipine toptan sımsıkı sarılın, ayrılmayın" ayetinin Arapçasını okuyarak cemaate seslenen Erdoğan, şöyle konuştu: "Bir arada buluşmayı lütfeden Allah'a hamd olsun. Hepiniz toptan, sımsıkı Allah'ın ipine sarılın. Birbirimizi eğer toptan sımsıkı Allah'ın ipi Kur'an'a sarılırsak bilesiniz ki hiçbir beşeri güç bizi birbirimize düşüremeyecek. Ve birbirimizi Allah için seveceğiz. Menfaat makam için değil. Ve birbirimizi Allah için sevdiğimiz sürece de bu millete Allah'ın izniyle kimse herhangi bir şey yapamayacak. Hep dua edelim. Allah yar, yardımcımız olsun inşallah. Ve tüm ailelerinizle birlikte Rabb'im mutluluğunuzu daim eylesin diyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum."Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Vahdettin Köşkü'nde Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti. Sırp medyasına konuşan Vucic, bölgede önemli bir etkiye sahip olan Türkiye ile ilişkilerini daha da geliştirmek istediklerini söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Eylül Türk Dil Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda şöyle dedi: "Türk milleti olarak binlerce yıllık yazılı kültür geçmişimizi, kesintisiz devlet geleneğimizi ve âlemşümul medeniyet birikimimizi aynı zamanda dilimiz Türkçe'ye borçluyuz. Dilimizi 'milli ruhumuz' olarak görüp sahiplenmek mecburiyetindeyiz. Günlük yaşamdan sosyal medya mecralarına, her alanda Türkçenin doğru ve güzel kullanımına hassasiyet gösterilmesi, zengin dil mirasını gelecek nesillere aktarmanın en önemli adımı olacaktır." Bu arada Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon'la da bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Erdoğan, ilişkileri stratejik ortaklık anlayışına uygun şekilde geliştirmeye kararlı olduklarını vurguladı. ANKARA