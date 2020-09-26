Böbrek naklinde çığır açmıştı

Akdeniz Üniversitesi'nin kurucu rektörlerinden olan ve 82 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu, için üniversitede dün tören düzenlendi. Törene aile ve yakınları ile hocanın öğrencileri, doktorlar ve akademisyenlerin yanı sıra Antalya Valisi Ersin Yazıcı katıldı. Duygusal anlar yaşayan Karpuzoğlu'nun eşi Gülten Karpuzoğlu taziyeleri kabul ettikten sonra eşinin tabutuna bir süre dokunarak gözyaşı döktü. Törenin ardından Akdeniz Üniversitesi Camisi'nde öğlen namazına müteakip kılınan namazın ardından Karpuzoğlu'nun cenazesi Kepez ilçesi Duacı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Karpuzoğlu için düzenlenen törende konuşan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "35 yıl önce babama, böbrek ameliyatı yapmıştı ve ailemin ona gösterdiği saygı, minnet karşısında çok şaşırmıştım. 'Ben de onun gibi olmalıyım' diye düşünmüştüm. Cerrah olmamda ilham kaynağımdı" diye konuştu.Törende Prof. Dr. Kapruzoğlu'nun ilk organ naklini yaptığı hastalarından Mehmet Şahan (64) da "Benim için ölür dediklerinde dayımın vermiş olduğu böbrekle 1979'da zor şartlar altında böbrek naklini yaptı. Öksüz kaldık" dedi.