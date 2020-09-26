Büyük fay hattını tetiklemez

Tekirdağ Marmara Ereğlisi açıklarında önceki gün meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'u bekleyen büyük depremin öncüsü olabilir mi? Uzmanlar "Bu öncü bir deprem değil" diyor. İddiaya göre; bir önceki deprem, bu depremi tetikledi. İşte uzmanların değerlendirmeleri:İstanbul'un içinden geçen bir fay yok. Denizin içinden geçen faylar... Gölcük'ten Tekirdağ'a kadar denizin içinden geçen bir fay var. 120 kilometrelik fay içinde birkaç segment var. Geçen ay olan deprem, bu depremi tetikledi. Bu bölgedeki her deprem bu kilitli fayı tetikliyor. Sonuçta bir fay kilitli hale gelirse bile kırılacağı anlamına gelmez. 50 yıl sonra da kırılabilir. Yer kabuğu illa sizin beklentinizi karşılayacak şekilde çalışmaz. O kendisi gerekli gördüğü zaman o kilit çözülür. 7'nin üzerinde deprem üreteceği için İstanbul'da zemin ve bina açısından etkilenecek.Kuzey Marmara'nın iki tane kolu var. Biri küçük çekmece diğeri Tekirdağ kolu. Bunun depremi de Marmara Ereğli'si önünde olacak. Büyük İstanbul depremi geliyor demek yanlış olur. Bu bir Tekirdağ depremidir. Bu bir Tekirdağ depremi. En çok etkilenecek yer Tekirdağ ili ve İstanbul'un Tekirdağ'a yakın ilçeleri olacak. Tekirdağ'da Marmara Ereğlisi, Kumbağ, Şarköy ve Çanakkale Gelibolu var. Sürpriz diye bir şey sözkonusu değil. Beklediğimiz bir deprem.Büyük bir deprem değil. Öncü bir deprem de değil. Şu an için İstanbul'da bundan kaynaklanan bir büyük risk olduğunu düşünmüyorum. Büyük fay hattını tetikleyici özelliği bulunmuyor.