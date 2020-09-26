CHP'den şehit babasına gözdağı: 1 otobüs ve 10 avukatla geldiler! Sosyal medyada şehit babasına destek çığ gibi...

BÖYLE VEFALI MİLETE CANIM FEDA

CHP'li yöneticiler tarafından iftira atılarak mahkemeye verilen şehit babası Yahya Kemal Yiğit, gün boyu telefonlarının susmadığı ve vatandaşların arayarak destek mesajı verdiğini söyledi. Sosyal medyada verilen desteğinde kendisini duygulandırdığını belirten şehit babası; "Bu milletin bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum. CHP'li yöneticilerin attığı iftiranın ardından hakim karşısına çıktım. Onlar duruşmaya bir otobüs ve 10 avukatla geldiler, benim ise yanımda sadece avukatım vardı. Akılları sıra bana güç gösterisi yapıp bana gözdağı verdiler. Ama bu vefalı millet bana verdiği destekle asıl gözdağını CHP'ye verdi. Gelen destek telefonları ve mesajları beni duygulandırdı. Ne büyük ve kadirşinas bir milletimiz var. Ne mutlu ki benim kızım bu vatan ve bu millet için şehit olmuş. Böyle vefalı bir millete canım feda " dedi.

