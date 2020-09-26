CHP’li belediyenin yanlış yolu yargıdan döndü

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Narlıdere'de 2008'de yaptırdığı ancak yüzde 27 eğimli olarak standartlara uygun olarak yapılmadığı için çok sayıda kazanın yaşandığı Narbel Yolu'na karşı bölge sakinlerinin açtığı dava hukuk zaferi ile sonuçlandı. 8 yıllık dava sonunda İzmir 2. İdare Mahkemesi, yolun yapımına olanak tanıyan imar planlarının itiraza konu olan bölümünü, hukuka, imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine ve kamu yararına uygun olmadığı gerekçesi ile iptal etti. Yolun, 250 metrelik kısmı yıkılıp yeniden yapılacak. Yanında getirdiği keçi ile açıklama yapan avukat Kemal Turan, "Bu yoldan bırakın arabayı keçi bile çıkamaz. Burada 50 milyon liralık kamu zararı söz konusu" dedi.