CHP’nin dava açtığı şehit babasına destek: Yahya abi dik dur biz yanındayız

31 Mart yerel seçimler öncesinde 18 Mart Şehitleri Anma Gününde şehitlikteki programa katılan CHP'li Bünyan İlçe Başkanı Okan Marzıoğlu ile Bünyan ilçesi CHP Belediye Başkan Adayı Mustafa Navruz, kendilerine tepki gösteren 15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit'e kendilerini darp ettiği yalanı ile dava açmıştı. CHP'lilerin yalanı, olay günü çekilen videolarla çürütüldü. Ancak CHP İl Başkanı Ümit Özer, 10 avukat ve bir otobüs partiliyle duruşmaya giderek gövde gösterisi yaptı. Şehit babası Yahya Kemal Yiğit ise duruma tepki göstererek, "Damarlarınızda Türk kanı varsa ve yüreğiniz yetiyorsa, gövde gösterisini PKK-HDP'ye yapın" demişti.
Şehit babası Yahya Kemal Yiğit'e destek yağdı. Gaziler, şehit aileleri, STK temsilcileri şehit babasını adeta telefon yağmuruna tutarak 'arkandayız' mesajı verdi. İşte o mesajlarından bazıları:
HANGİ TERÖRİSTİ MAHKEME VERDİNİZ?:
15 Temmuz darbe girişimi gecesi Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit düşen Komiser Yardımcısı Gülşah Güler'in babası Hüseyin Güler, kızıyla birlikte şehit olan Cennet Yiğit'in babasına yapılanın affedilemez olduğunu belirterek, "Terörle aralarına mesafe koyamayanlar, terör saldırılarında açıklama yaparken birilerini kırıp incitmeyelim diye sözlerini seçerek konuşanlar, konu şehit babası olunca mahkemeye vermekten geri durmuyorlar. Kılıçdaroğlu'na soruyorum. Şehit babasını mahkemeye verdiniz. Peki bugüne kadar evlatlarımızı şehit eden teröristler ile destekçilerine bir dava açtınız mı?"
BİZİM KANIMIZA DOKUNUYOR:
Şehit Uzman Çavuş Kürşat Temizyürek'in babası Musa Temizyürek ise, "CHP, ülkeyi korumak için mücadele eden evlatlarımızı vuran teröristlerin uzantılarıyla aynı safta duruyor. Bu da bizim kanımıza dokunuyor" dedi.
BELKİ AVUKAT ORDUMUZ YOK AMA YÜREĞİMİZLE ARKANDAYIZ
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz:
Şehit babamız ne söylerse
söylesin buna saygı göstermek
zorundalar. Bizler
şehit babamızın yanındayız.
Belki bizim avukat
ordumuz olmayabilir ama
bizim de manevi gücümüz
vardır. Sonuna kadar şehit
babamızın destekçisi olacağız.
Mazlumder Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş:
Şehitler memleket için can
vermiş insanlar. Şehitleri
ise aileleri yaralı insanlar.
Bu insanları üzmek, incitmek
ve bunları mahkemeye
verip mahkemelik
olmak hiç bir siyasi partiye
yakışmayan bir durum.
CHP heyeti doğru bir şey
yapmamış.
Gazi Emin Kuzucular:
"Bugüne kadar teröristlerin
cenazelerine gidenleri
kendilerinin arka bahçesi
gibi kullanan CHP değil
mi? Şu ana kadar terörü
lanetler bir cümle kullanmadılar.
Bir 15 Temmuz
babasına değil de bir vatan
hainine bu tepkiyi göster
de o zaman görelim.
Şehit babaları bu ülkenin
en şerefli fertleridir. Eğer
CHP'nin mahkemeye verip
tepki göstereceği biri varsa
bu ülkeye hendek kazıp
bomba patlatanlar olsun."
Gazi Süleyman Özdemir:
Kimimiz evladını
şehit verdi bu ülke için
kimi bir uzvunu kaybetti.
Biz bu vatan için canımızı
vermeye hazırız.
Kimse şehit aileleri ve gazilerimizle
uğraşmasın. 15
Temmuz Şehit babamız
Yahya Kemal Yiğit'in sonuna
kadar yanındayız.