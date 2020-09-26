CHP’nin dava açtığı şehit babasına destek: Yahya abi dik dur biz yanındayız

31 Mart yerel seçimler öncesinde 18 Mart Şehitleri Anma Gününde şehitlikteki programa katılan CHP'li Bünyan İlçe Başkanı Okan Marzıoğlu ile Bünyan ilçesi CHP Belediye Başkan Adayı Mustafa Navruz, kendilerine tepki gösteren 15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit'e kendilerini darp ettiği yalanı ile dava açmıştı. CHP'lilerin yalanı, olay günü çekilen videolarla çürütüldü. Ancak CHP İl Başkanı Ümit Özer, 10 avukat ve bir otobüs partiliyle duruşmaya giderek gövde gösterisi yaptı. Şehit babası Yahya Kemal Yiğit ise duruma tepki göstererek, "Damarlarınızda Türk kanı varsa ve yüreğiniz yetiyorsa, gövde gösterisini PKK-HDP'ye yapın" demişti.Şehit babası Yahya Kemal Yiğit'e destek yağdı. Gaziler, şehit aileleri, STK temsilcileri şehit babasını adeta telefon yağmuruna tutarak 'arkandayız' mesajı verdi. İşte o mesajlarından bazıları:15 Temmuz darbe girişimi gecesi Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit düşen Komiser Yardımcısı Gülşah Güler'in babası Hüseyin Güler, kızıyla birlikte şehit olan Cennet Yiğit'in babasına yapılanın affedilemez olduğunu belirterek, "Terörle aralarına mesafe koyamayanlar, terör saldırılarında açıklama yaparken birilerini kırıp incitmeyelim diye sözlerini seçerek konuşanlar, konu şehit babası olunca mahkemeye vermekten geri durmuyorlar. Kılıçdaroğlu'na soruyorum. Şehit babasını mahkemeye verdiniz. Peki bugüne kadar evlatlarımızı şehit eden teröristler ile destekçilerine bir dava açtınız mı?"Şehit Uzman Çavuş Kürşat Temizyürek'in babası Musa Temizyürek ise, "CHP, ülkeyi korumak için mücadele eden evlatlarımızı vuran teröristlerin uzantılarıyla aynı safta duruyor. Bu da bizim kanımıza dokunuyor" dedi.Şehit babamız ne söylersesöylesin buna saygı göstermekzorundalar. Bizlerşehit babamızın yanındayız.Belki bizim avukatordumuz olmayabilir amabizim de manevi gücümüzvardır. Sonuna kadar şehitbabamızın destekçisi olacağız.Şehitler memleket için canvermiş insanlar. Şehitleriise aileleri yaralı insanlar.Bu insanları üzmek, incitmekve bunları mahkemeyeverip mahkemelikolmak hiç bir siyasi partiyeyakışmayan bir durum.CHP heyeti doğru bir şeyyapmamış."Bugüne kadar teröristlerincenazelerine gidenlerikendilerinin arka bahçesigibi kullanan CHP değilmi? Şu ana kadar terörülanetler bir cümle kullanmadılar.Bir 15 Temmuzbabasına değil de bir vatanhainine bu tepkiyi gösterde o zaman görelim.Şehit babaları bu ülkeninen şerefli fertleridir. EğerCHP'nin mahkemeye veriptepki göstereceği biri varsabu ülkeye hendek kazıpbomba patlatanlar olsun."Kimimiz evladınışehit verdi bu ülke içinkimi bir uzvunu kaybetti.Biz bu vatan için canımızıvermeye hazırız.Kimse şehit aileleri ve gazilerimizleuğraşmasın. 15Temmuz Şehit babamızYahya Kemal Yiğit'in sonunakadar yanındayız.