İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması: 5 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, geçen 11 Eylül'de Van Çatak'ta şehit olan Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top'un isminin verildiği Şırnak Gabar Dağı bölgesindeki operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım-1 Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu kapsamında Şırnak Gabar Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.



Böylelikle Yıldırım operasyonları kapsamında bugün Hakkari'de 2, Şırnak'ta 3 olmak üzere toplam 5 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi.