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'ndan açıklaması: 5 terörist öldürüldü

: Yıldırım-1 “Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu” kapsamında; Gabar Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Yıldırım operasyonları kapsamında bugün ’de 2, Şırnak’ta 3 olmak üzere toplam 5 bölücü  terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir.

DHA
Giriş Tarihi: 26.9.2020 19:03 Son Güncelleme: 26.9.2020 19:19 ABONE OL
İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması: 5 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, geçen 11 Eylül'de Van Çatak'ta şehit olan Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top'un isminin verildiği Şırnak Gabar Dağı bölgesindeki operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım-1 Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu kapsamında Şırnak Gabar Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Böylelikle Yıldırım operasyonları kapsamında bugün Hakkari'de 2, Şırnak'ta 3 olmak üzere toplam 5 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması: 5 terörist öldürüldü
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