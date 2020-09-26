İki virüse karşı uyardı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Samsun'daki inceleme ve temaslarının ardından İl Sağlık Müdürlüğü'nde basın toplantısı düzenledi.Koronavirüse karşı aldığımız tedbirleri ihmalsiz uygularsak, influenza adlı virüsün yol açtığı gripten de korunmuş oluruz. İki virüsle aynı anda mücadele etmek zorunda kalmayız" diye konuşan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sebebi grip olan bazı şikayetlerle Kovid-19 hastası olduğunuzu düşünebilirsiniz. Grip, bildiğiniz gibi ateş, kas ve eklem ağrıları, halsizlik, baş ağrısı, kuru öksürük gibi belirtilerle ortaya çıkan mevsimsel bir hastalıktır. Aynı şikayetler Kovid-19 hastalığında da karşımıza çıkmaktadır. Bu şikayetlerin yaygın görülmesi durumda Kovid-19 şüphelisi görünümü veren hastalarımız da artacak, asıl düşmanımız olan salgınla mücadeleye ayrılan zaman ise azalacak." Kovid-19 aşısı çalışmalarını da değerlendiren Koca, "Aşıyla ilgili haberler, dünyanın eline tutuşturulmuş bir teselli değildir, gerçektir fakat önümüzde daha birçok ay var. Belki de daha birçok ay söz konusu. Tünelin ucunun görüldüğünü bilerek sıkı tedbirle salgın karanlığından birlikte çıkalım. Çok değil, az yolumuz kaldı" dedi. Koca, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'in ilaç firmalarıyla ilgili sözlerini değerlendirirken, "Sayın Büyükelçinin bu şekildeki açıklaması son derece talihsiz olmuştur. Sömürge ülkelerindeki yaklaşımları hatırlatıyor. Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını bilmeleri gerektiğini hatırlatmak istiyorum" ifadesini kullandı.Koca, Samsun'daki programı sırasında daha önce yaptığı açıklamada da şunları kaydetti: "Tehdit henüz geçmiş değil. Artış hızının kontrol altına alınmasını takiben, bir hafta 10 gün içinde hasta sayılarının daha da aşağıya düşmesini bekliyoruz. Hedefimiz, alacağımız tedbirlerle hasta sayısını ve hastane yükümüzü her geçen gün azaltmak"