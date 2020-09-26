İstanbul’da 2 No’lu Baro’ya kuruluş yetkisi

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu'nun; İstanbul 2 No'lu Baro'nun kurulması için yetki verdi. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, kuruluş yetki belgesini İstanbul 2 No'lu Baro Kurucular Kurulu üyeleri Necati Ceylan, Niyazi Paksoy, Cavit Tatlı ve Şengül Karslı'ya takdim etti. İstanbul 2 No'lu Baro'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada; "Kuruluş yetki belgesi kurucular kurulumuza takdim edilmiştir" denildi. SABAH'a konuşan İstanbul 2 No'lu Baro Kurucular Kurulu üyesi avukat Cavit Tatlı, "Barolar Birliği genel kurul yapmak için bize yetki verdi. Genel kurul yaptıktan sonra genel kurul sonuçları tescil edilecek ve baro tüzel kişiliğine kavuşmuş olacak" ifadelerini kullandı.