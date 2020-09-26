Kardeşimin adını bir kütüphaneyle yaşatmak istiyorum

Van'da internet kafede yakalandığı depremde enkazda sıkışıp kalan 13 yaşındaki Yunus saatlerce kurtarılmayı beklerken fotoğraflanmış ve Van depreminin simgesi olmuştu.Van depreminin 9'uncu yıl dönümünde acılar unutulmazken, depremin simgesi haline gelen Yunus'un ablası Sibel Geray'ın hayatı deprem sonrası değişti. Depremden önce okulu bırakmak zorunda kalan Sibel, kardeşinin ölümünün ardından ideallerinin peşinden koşmaya karar verdi. Orta öğretimini tamamlayan 23 yaşındaki Sibel Geray, artık üniversiteli.İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Adalet Bölümünü kazanan Geray'ın en büyük hedefi kardeşinin adını yaşatmak. Artık üniverstieli olan genç kız depremde kaybettiği kardeşinin acısının dün gibi taze olduğunu söyledi. Depremin üzerinden yıllar geçmesine rağmen acısının taze olduğunu ifade eden Geray, çocukken okulu bırakmak zorunda kaldığını ancak gösterdiği çaba sonrası üniversiteyi kazandığını söyledi. Geray, "Şimdi İzmir'de üniversiteyi kazandım ve başarılı bir şekilde okuluma devam ediyorum. Kardeşim hayatımı değiştirdi. Depremden sonra İzmir Ticaret Borsası bizimle iletişime geçti. Okul okumamız için destek olacaklarını söylediler ve bizi İzmir'e davet ettiler. Okul serüvenim böylece başladı" dedi.Hayattaki en büyük hedefinin okulu bitirip iş hayatına atılmak olduğunu belirten Geray, "Devamında kardeşimin okuduğu okul olmasa bile Erciş'te kardeşimin adına yaşatmak adına bir çalışma yapmak. Bir kütüphane kurmak olabilir. Çünkü eğitimi yarıda kalmıştı. Adını yaşatmak istiyorum. Adı zaten yüreğimizde yaşıyor. Ve ben kardeşimin adını gerçek hayatta yaşatmayı planlıyorum" dedi.