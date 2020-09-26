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Metroda tedirgin eden yolculuk: Görüntüler bu kadarına da pes dedirtti!

Yapılan uyarılara, alınan önlemlere rağmen dün akşam metroya binenler yine ' önlemlerine' rağmen sıkışık halde yolculuk etmek zorunda kaldı.

DHA
Giriş Tarihi: 26.9.2020 13:10 Son Güncelleme: 26.9.2020 13:36 ABONE OL
Metroda tedirgin eden yolculuk: Görüntüler bu kadarına da pes dedirtti!

Yenikapı-Kirazlı metrosunda kaydedilen görüntüler bu kadarına da pes dedirtti.

Metroda tedirgin eden yolculuk: Görüntüler bu kadarına da pes dedirtti!

Yapılan uyarılara, alınan önlemlere rağmen dün akşam metroya binenler yine ' önlemlerine' rağmen sıkışık halde yolculuk etmek zorunda kaldı.

Metroda tedirgin eden yolculuk: Görüntüler bu kadarına da pes dedirtti!

Görüntüler, dün akşam saatlerinde Yenikapı-Kirazlı metrosunda kaydedildi. Sabah ve akşam saatlerinde yoğun olan Kirazlı metrosuna binenler özellikle 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki aktarmalarla birlikte kendilerine adım atacak yer bulmakta zorlandı.

Metroda tedirgin eden yolculuk: Görüntüler bu kadarına da pes dedirtti!

Yolcular, sefer sayısının arttırılmasını istedi.

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Metroda tedirgin eden yolculuk: Görüntüler bu kadarına da pes dedirtti!
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