O terörist cezaevinde intihar etti

Trabzon'da, yanlarında taşıdıkları 2.5 kilo C-4 patlayıcı ile kent merkezinde eylem hazırlığı yapan 2 PKK'lı terörist, 22 Ağustos 2005'te, alışveriş yapmak için geldikleri Maçka ilçesindeki bir markete girdi. İhbar üzerine gelen polisler, kimlik kontrolü yapmak isteyince, ateş açarak 3 polisi yaralayan teröristlerden biri, olay yerinde öldürüldü. Yaralı halde kaçan "Serhat" kod adlı Sinan Gencer ise saklandığı çalılıklar arasında yakalandı. Terörist Sinan Gencer, sorgusunun da 29 Temmuz'da Piyade Er Doğan Kef'in şehit edildiği Gümüşhane'nin Torul İlçesi'nde Askerlik Şubesi'ne silahlı saldırıyı nasıl yaptıklarında ayrıntılarıyla anlatıp, saldırıda kendisinin ve 'Çektar' kod adlı teröristin silah kullandığını, öldürülen Ferhat Hasso adlı grup liderinin ise gözcülük yaptığını itiraf etti. 15 yıldır cezaevinde olan ve bugüne kadar 2 ayrı defa açlık grevi eylemlerine de katılan terörist Gencer, cezasını çektiği Van cezaevinde dün intihar etti. Yemek götüren cezaevi görevlilerinin tek kişilik odasında cansız bedeni ile karşılaştığı Gencer, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.