Önündeki engel kalktı birincilikle kazandı

Otizmli Yıldırım Beyazıt Yakar, özel gereksinimli çocukların, fırsat verildiğinde nelerin üstesinden gelebileceklerini bir kez daha gözler önüne serdi.Bağlaması ve sesiyle gönülleri titreten, ud, gitar gibi farklı enstrümanları da çalabilen, söz yazıp beste yapan ve performansıyla 2016'daki Dünya Otizm Festivali'nde ikincilik kazanan 20 yaşındaki otizmli Yakar, yaşı ve güzel sanatlar liselerine geçişe ilişkin mevzuat nedeniyle özel yetenek sınavlarına başvuruda bulunamıyordu. İstanbul'un Sultangazi ilçesinde annesi ve iki ağabeyiyle maddi imkansızlıklarla dolu bir yaşam süren Yakar, eğitimini tamamlayabilmek için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a destek çağrısı yapmıştı. Bakan Selçuk, otizmli gencin güzel sanatlar lisesi yetenek sınavlarına başvurusunun kabul edilmesi için bürokratlarına talimat vermişti. Talimat sonrasında, 23 Eylül Çarşamba günü İstanbul Üniversitesi Itri Güzel Sanatlar Lisesi'nin yetenek sınavına katılan Yakar'ın sınav sonucu dün açıklandı. İstanbul Üniversitesi akademisyenleri ile güzel sanatlar liselerinden öğretmenlerin yer aldığı sınav komisyonunca "üstün yetenekli" olarak değerlendirilen otizmli müzik dehası, güzel sanatlar lisesini birincilikle kazandı.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yıldırım Beyazıt Yakar'ın kutladı. Selçuk, "'Okula alın demiyorum, sınava girebileyim yeter' demişti Yıldırım. Güzel Sanatlar Lisesi'ni birincilikle kazandı. Kutluyorum..." ifadelerini kullandı.