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İstanbul'da ’ya operasyon! 7 gözaltı

/ terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı. PKK terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve ’ye yasa dışı yollardan geldiği tespit edilen 7 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Giriş Tarihi: 26.9.2020 17:07 Son Güncelleme: 26.9.2020 17:17 ABONE OL
İstanbul'da PKK’ya operasyon! 7 gözaltı

PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

PKK’ya operasyon: 7 gözaltı | Video

7 ŞAHIS YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Edinilen bilgiye göre, PKK/KCK–PYD/YPG terör örgütü ile iltisaklı olarak Zeytin Dalı Harekatı (ZDH) öncesinde Afrin bölgesinde PKK/KCK - PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve Türkiye'ye yasa dışı yollardan geldiği tespit edilen A.M., M.H., M.N., M.K., E.K., F.O. ve H.D. isimli 7 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller, örgütsel dokümanlar ve örgütü temsil eden puşi olarak tabir edilen bez parçalarının ele geçirildiği öğrenildi.

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İstanbul'da PKK’ya operasyon! 7 gözaltı
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