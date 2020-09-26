İstanbul'da PKK’ya operasyon! 7 gözaltı

PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

PKK’ya operasyon: 7 gözaltı | Video

7 ŞAHIS YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Edinilen bilgiye göre, PKK/KCK–PYD/YPG terör örgütü ile iltisaklı olarak Zeytin Dalı Harekatı (ZDH) öncesinde Afrin bölgesinde PKK/KCK - PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve Türkiye'ye yasa dışı yollardan geldiği tespit edilen A.M., M.H., M.N., M.K., E.K., F.O. ve H.D. isimli 7 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller, örgütsel dokümanlar ve örgütü temsil eden puşi olarak tabir edilen bez parçalarının ele geçirildiği öğrenildi.

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