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Sağlık Bakanı Koca, İstanbul’da acil durum hastanelerini ziyaret etti

, Prof. Dr. ve Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanelerini ziyaret etti.

İHA
Giriş Tarihi: 26.9.2020 22:25 ABONE OL
Sağlık Bakanı Koca, İstanbul’da acil durum hastanelerini ziyaret etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da salgın sürecinde kurulan Prof. Dr. Feriha Öz ve Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanelerini ziyaret etti. Bakan Koca, acil durum hastanelerine yaptığı ziyaretin ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da salgın sürecinde kurduğumuz Prof. Dr. Feriha Öz, Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanelerini ziyaret ettik. Çalışma arkadaşlarımızla mücadelede son durumu inceledik. Kontrol altındaki durumun daha iyi yönetilmesi için tedbirleri her birimiz tavizsiz uygulayalım" ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanı Koca, İstanbul’da acil durum hastanelerini ziyaret etti
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