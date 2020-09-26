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Son dakika: 2 koronavirüs hastası otobüste yakalandı! Otobüs seferlerden men edildi...

Son dakika: 'da iki koronavirüs hastasına bir otobüs firması tarafından bilet satıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince koronavirüs tedbirleri kapsamında, şehirlerarası yolcu otobüsleri denetim yapıldığı esnada olay fark edildi. Otobüs 10 gün boyunca seferden men edilirken, 2 yolcu da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda karantina yurduna yerleştirildi.

AA
Giriş Tarihi: 26.9.2020 09:35 Son Güncelleme: 26.9.2020 09:46 ABONE OL
Son dakika: 2 koronavirüs hastası otobüste yakalandı! Otobüs seferlerden men edildi...

Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) temaslısı 2 kişiye bilet satan firmaya ait otobüs 10 gün süreyle seferden men edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince koronavirüs tedbirleri kapsamında, şehirlerarası yolcu otobüsleri denetiminde koronavirüs temaslısı iki yolcuya bilet satışı yapıldığı tespit edildi.

Bartın-İstanbul seferini yapan otobüsteki 2 yolcu, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda karantina yurduna yerleştirildi.

Söz konusu firmaya ait otobüs de 10 gün süreyle seferden men edildi.

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Son dakika: 2 koronavirüs hastası otobüste yakalandı! Otobüs seferlerden men edildi...
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