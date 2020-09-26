Son dakika: Beykoz'da orman yangını! Havadan müdahale başladı...

Beykoz'daki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının yerleşim alanlarına çok yakın olması tehdit oluşturuyor.

Son dakika: Beykoz'daki ormanlık alanda yangın çıktı! Yerleşim alanına yakın yangına müdahale ediliyor | Video

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle Bent Yolu Caddesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

YANGIN YERLEŞİM ALANLARINA YAKIN

Yenimahalle'de çıkan yangına havadan müdahale başlarken, yangının yerleşim yerlerine yakın olması tedirginlik yarattı.

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