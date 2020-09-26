Son dakika: 'Güvenli Alan' uygulaması hayata geçti! HES kodu olmayanlar giremeyecek

AVM, RESTORAN, KAFE, HATTA TAKSİLER...

Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasının yeni özelliği 'Güvenli Alan' giderek yaygınlaşıyor. Uygulama sayesinde AVM, restoran, kafe, hatta taksilerin bile koronavirüs açısından anlık olarak güvenli olup olmadığının görülmesi mümkün. Akıllı telefona sadece bir karekod okutarak gidilen mekanda riskli biri var mı yok mu saniyeler içinde görülebiliyor. Beyoğlu Belediyesi, Sağlık Bakanlığı tarafından Kırıkkale'de pilot uygulama olarak hayata geçirilen 'Güvenli Alan' uygulamasını hayata geçirdi.

BEYOĞLU ESNAFI ZORUNLU TUTULDU

Proje kapsamında Beyoğlu Belediyesi'nin başkanlık binası ile ek hizmet binalarına girişlerde HES Kodu kullanılması zorunlu hale getirildi. Uygulama ile belediye personeli ve vatandaşlar HES Kodunu görevlilere göstererek hizmet binalarına giriş yapabilecek. Ayrıca, Beyoğlu esnafı hafta başından beri zorunlu olarak uygulamaya kullanmaya başladı.