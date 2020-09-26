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haberi... Doktoru işte böyle tehdit etti: "Çocuklarını yetim bırakmak istemem, bu şehri terk et!"

Son günlerde sağlık çalışanlarına karşı yaşanan şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi. 'da gerçekleşen olay büyük tepki çekti. bilgisine göre, babası vefat eden bir adam telefonla aradığı doktora karşı tehditler savurdu. 'Benim acım sıcakken senin çocuklarını yetim bırakmak istemem. Allah rızası için kenti terk et yoksa beni katil edersin" diyerek tehdit etti. Doktorun kayda alarak sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 26.9.2020 17:10 Son Güncelleme: 26.9.2020 17:44 ABONE OL
Son dakika haberi... Doktoru işte böyle tehdit etti: Çocuklarını yetim bırakmak istemem, bu şehri terk et!

Trabzon'da babası vefat eden bir kişi telefonla aradığı aile hekimi Yılmaz Babutçu'yu, 'Benim acım sıcakken senin çocuklarını yetim bırakmak istemem. Allah rızası için kenti terk et yoksa beni katil edersin" diyerek tehdit etti. Doktorun kayda alarak sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika: Doktoru işte böyle tehdit etti: "Çocuklarını yetim bırakmak istemem, bu şehri terk et!" | Video

DOKTORU TEHDİT EDEN KİŞİ ARANIYOR!

Trabzon'da babası vefat eden bir kişi telefonla aradığı aile hekimi Yılmaz Babutçu'ya tehditlerde bulundu. Doktorun Trabzon'u terk etmesini isteyen kişi, "Defol git Trabzon'dan. Benim acım çok sıcak. Babamı senden dolayı kaybettim. Benim acım sıcakken senin çocuklarını yetim bırakmak istemem. Allah rızası için kenti terk et, yoksa beni katil edersin" dedi. Doktor kayda aldığı telefonla tehdit anlarına ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Şikayet üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis doktoru tehdit eden kişiyi arıyor.

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Son dakika haberi... Doktoru işte böyle tehdit etti: "Çocuklarını yetim bırakmak istemem, bu şehri terk et!"
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