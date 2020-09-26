Son dakika haberi: Tunceli'de PKK'ya ağır darbe! Sığınakları yerle bir edildi

Tunceli'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda teröristlere ait 12 sığınağın imha edildiği bildirildi.
KENT KIRSALINA OPERASYON
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent kırsalında operasyon düzenlendi.
12 SIĞINAK YERLE BİR EDİLDİ
Operasyonda, terör örgütüne ait 12 sığınak imha edildi.
ÇOK SAYIDA YAŞAM MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ
Sığınaklarda, 1 tabanca, 2 telsiz, 1 pil bloğu, 1 gece görüş dürbünü, 1 gündüz görüş dürbünü, 4 terörist kıyafeti, 1 akü, 2 büyük tüp, 3 sırt çantası, 1 şemsiye, 3 çift mekap ayakkabı ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.