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Son dakika haberi: 'de 'ya ağır darbe! Sığınakları yerle bir edildi

'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütüne yönelik kent kırsalında operasyon düzenlendi.Edinilen son dakika habere göre; Düzenlenen operasyonda teröristlerin sığınakları yerle bir edildi.

AA
Giriş Tarihi: 26.9.2020 10:34 Son Güncelleme: 26.9.2020 10:40 ABONE OL
Son dakika haberi: Tunceli'de PKK'ya ağır darbe! Sığınakları yerle bir edildi

'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda teröristlere ait 12 sığınağın imha edildiği bildirildi.

Son dakika haberi: Tunceli'de PKK'ya ağır darbe! Sığınakları yerle bir edildi

KENT KIRSALINA OPERASYON

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent kırsalında operasyon düzenlendi.

Son dakika haberi: Tunceli'de PKK'ya ağır darbe! Sığınakları yerle bir edildi

12 SIĞINAK YERLE BİR EDİLDİ

Operasyonda, terör örgütüne ait 12 sığınak imha edildi.

Son dakika haberi: Tunceli'de PKK'ya ağır darbe! Sığınakları yerle bir edildi

ÇOK SAYIDA YAŞAM MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ

Sığınaklarda, 1 tabanca, 2 telsiz, 1 pil bloğu, 1 gece görüş dürbünü, 1 gündüz görüş dürbünü, 4 terörist kıyafeti, 1 akü, 2 büyük tüp, 3 sırt çantası, 1 şemsiye, 3 çift mekap ayakkabı ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

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Son dakika haberi: Tunceli'de PKK'ya ağır darbe! Sığınakları yerle bir edildi
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