Son dakika haberi: Bakan Fahrettin Koca 26 Eylül koronavirüs vaka ve vefat sayılarını açıkladı! İşte, Türkiye'de corona virüs son durum tablosu

İşte, Türkiye'de 26 Eylül koronavirüs vaka ve vefat sayıları tablosu...

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 102 009

BUGÜNKÜ HASTA SAYISI: 1511

BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI: 71

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1232





25 EYLÜL KORONAVİRÜS VERİLERİ

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 73 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 7 bin 858'e yükseldiğini açıkladı.



Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 73 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 7 bin 858'e yükseldi. Bugün toplam 112 bin 885 test yapılırken, bin 665 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 311 bin 455 oldu. Bugün iyileşen bin 318 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 273 bin 282'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 6,6, toplam ağır hasta sayısının ise bin 601 olduğu açıklandı.

24 EYLÜL KORONAVİRÜS VERİLERİ

Türkiye'de son 24 saatte 113 bin 317 Kovid-19 testi yapıldı, 1721 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 74 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1573 oldu.

Son 24 saatte 1241 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 271 bin 964'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayımız 1.573'e ulaştı. Hastalarda zatürre oranı (%6.6) düşmeye devam ediyor. Bugün tespit edilmiş yeni hasta sayımız 1.721. Sağlıkçılarımız son derece özverili. Tedbirlere uyarak sağlık çalışanlarımızın yanında olalım. " ifadelerini kullandı.

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 113.317

BUGÜNKÜ HASTA SAYISI: 1.721

BUGÜNKÜ VEFAT SAYIS: 74

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.241