Son dakika: İçişleri Bakanlığı o rakamları açıkladı

İçişleri Bakanlığı: Koronavirüs tedbirleri kapsamında "22 Ağustos tarihinden bu yana re'sen, ihbar ve şikayet üzerine, 4 milyonu 600 bin 409'u izolasyon denetimi olmak üzere toplam 6 milyon 110 bin 397 denetim gerçekleştirildi.
Bu denetimlerde 69 bin 906 kı̇şı̇ /ı̇şletme uyarıldı, 23 bin 553 kı̇şı̇ /ı̇şletmeye ı̇darı̇ para cezası uygulandı, 378 ı̇şletmenı̇n faalı̇yetlerı̇ geçı̇cı̇ olarak durduruldu. 26 Eylül 2020 tarihi itibariyle yurt ve pansiyonlarda, 2 bin 157 kişi izolasyon altında tutuluyor.
Bunların, 689'u izolasyon koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle zorunlu izolasyona tabi tutulan kişiler olurken 1.359'u ise geçici nitelikteki ikameti nedeniyle izolasyona tabi tutulan kişiler oldu.
Mersin’de maske, mesafe ve temizlik denetimi yapıldı
Mamak’ta maske denetimi
Hatay’da denetimler tüm hızıyla sürüyor
Adana’da koronavirüs denetimleri devam ediyor