Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan Yıldırım-2 Cilo Operasyonu açıklaması: Etkisiz hale getirildiler...

İçişleri Bakanlığı'ndan Yıldırım-2 Cilo Operasyonu ile ilgili bilgi paylaşımı yapıldı. Operasyonun kararlılıkla sürdüğü belirtilirken, Hakkari kırsalında 2 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında Hakkari kırsalında yürütülen operasyonda, 2 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

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