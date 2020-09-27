11 terörist etkisiz

Kuzey Irak'ın Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen PKK'lı teröristlere yönelik hava harekâtı yapıldı. Saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Hakkâri'nin Kavaklı köyü Karanlık Dağ Bölgesi'ndeki hava harekâtında da 2 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgeden yaralı olarak kaçtığı belirlenen 1 teröristin yakalanması için operasyon başlatıldı.
Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde Jandarma Komutanlığı'nca hava destekli devam eden Yıldırım-1 "Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top" operasyonu kapsamında dün 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Tunceli'de İl Jandarma Komutanlığı tarafından merkez kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 12 sığınak tespit edildi. Sığınaklar, çok sayıda teçhizat ve yaşam malzemesiyle birlikte imha edildi.
Diğer taraftan İstanbul'da PKK/ KCK terör örgütüne yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin, Afrin bölgesinde terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği belirtildi. SABAH