11 terörist etkisiz

Kuzey Irak'ın Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen PKK'lı teröristlere yönelik hava harekâtı yapıldı. Saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.Hakkâri'nin Kavaklı köyü Karanlık Dağ Bölgesi'ndeki hava harekâtında da 2 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgeden yaralı olarak kaçtığı belirlenen 1 teröristin yakalanması için operasyon başlatıldı.Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde Jandarma Komutanlığı'nca hava destekli devam eden Yıldırım-1 "Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top" operasyonu kapsamında dün 6 terörist etkisiz hale getirildi.Tunceli'de İl Jandarma Komutanlığı tarafından merkez kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 12 sığınak tespit edildi. Sığınaklar, çok sayıda teçhizat ve yaşam malzemesiyle birlikte imha edildi.Diğer taraftan İstanbul'da PKK/ KCK terör örgütüne yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin, Afrin bölgesinde terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği belirtildi. SABAH