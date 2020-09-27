Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Ankara, ikinci Baro için hazır

, ikinci Baro için hazır

Vuslat AY
Giriş Tarihi: 27.9.2020 ABONE OL
Ankara, ikinci Baro için hazır
Ankara'daki 10 hukuk derneğinin birleşerek oluşturduğu 2 No'lu Baro'ya 1 ayda 800 avukat başvurdu. Başkan Hakan Yılmaz: Müslüman'a Güruh diyenlerle artık aynı masada oturmak imkânsız hale geldi Baroların yapısında yapılan değişikliğin ardından birlikte hareket etme kararı alan Ankara'daki 10 hukuk derneği, Ankara 2 No'lu Baro'nun kurulması için Türkiye Barolar Birliği'ne müracaatta bulunmuştu. Ankara'da ikinci baro için başvuruda bulunan avukatlar grubu 1 ayda 800 sayısına ulaştı. 2. Baro adına konuşan başkan Hakan Yılmaz "Müslüman'a Güruh diyenlerle artık aynı masada oturmak imkânsız hale geldi" diye konuştu. Yılmaz geçtiğimiz 21 Ağustos'ta yeni baronun kurulmasıyla ilgili Türkiye Barolar Birliği (TBB)'ne kurucular kurulu adayı olarak başvurularını yaptıklarını söyledi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara, ikinci Baro için hazır
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA