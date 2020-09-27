Ankara, ikinci Baro için hazır

Ankara'daki 10 hukuk derneğinin birleşerek oluşturduğu 2 No'lu Baro'ya 1 ayda 800 avukat başvurdu. Başkan Hakan Yılmaz: Müslüman'a Güruh diyenlerle artık aynı masada oturmak imkânsız hale geldi Baroların yapısında yapılan değişikliğin ardından birlikte hareket etme kararı alan Ankara'daki 10 hukuk derneği, Ankara 2 No'lu Baro'nun kurulması için Türkiye Barolar Birliği'ne müracaatta bulunmuştu. Ankara'da ikinci baro için başvuruda bulunan avukatlar grubu 1 ayda 800 sayısına ulaştı. 2. Baro adına konuşan başkan Hakan Yılmaz "Müslüman'a Güruh diyenlerle artık aynı masada oturmak imkânsız hale geldi" diye konuştu. Yılmaz geçtiğimiz 21 Ağustos'ta yeni baronun kurulmasıyla ilgili Türkiye Barolar Birliği (TBB)'ne kurucular kurulu adayı olarak başvurularını yaptıklarını söyledi.