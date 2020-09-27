Antalya'da nem yüzde 80, sahile ilgi az

Hava sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü turizm kenti Antalya'da, öğle saatlerinde nem oranı yüzde 80'e kadar ulaştı. Yüksek nem oranı nedeniyle kentte zaman zaman görüş mesafesi düşerken kentin silüetini oluşturan Beydağları ise nem bulutları arkasında kaldı. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ndeki insan yoğunluğunun ise önceki günlere göre azaldığı görüldü. Sıcaklığın 28 derece ölçüldüğü denize girmek için gelen az sayıda kişi ise sosyal mesafe kuralına uyarak sahilde oturdu.

Havanın parçalı bulutlu olması nedeniyle zaman zaman gölge düşen sahilde denize girenler ise rüzgar nedeniyle oluşan dalgalarla da mücadele etti.