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parlamentosu “sıkıyönetim” kararı aldı

parlamentosu özel bir oturumla bazı şehir ve bölgelerde sıkıyönetim kararı aldı.

DHA
Giriş Tarihi: 27.9.2020 17:31 Son Güncelleme: 27.9.2020 17:33 ABONE OL
Azerbaycan parlamentosu “sıkıyönetim” kararı aldı

Toplantının açılışını yapan Meclis Başkanı Sahiba Gafarova, gündemde bir konunun yer aldığını açıkladı. Parlamento görüşmesinden sonra yapılan açıklamada "Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasasının 109'uncu Maddesi, 29'uncu Maddesi ve 111'inci Maddesine göre Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kararı ile ülkede sıkıyönetim ilan edilmesi konusu görüştü. Görüşmelerin ardından ülkenin bazı şehir ve bölgelerinde sıkıyönetim uygulanmasına karar verildi" denildi.

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Azerbaycan parlamentosu “sıkıyönetim” kararı aldı
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