Azerbaycan'dan son dakika haberi: Azerbaycan "Savaş Hali" ilan etti

Azerbaycan Meclisi bugün itibarıyla önümüzdeki 24 saat için savaş hali ilan etti ve seferberlik duyurusu yaptı. Azerbaycan meclisinde alınan bu son dakika kararı ile birlikte daha sonra uzatılma hakkı saklı olmak üzere Ermenistan saldırılarına ve Ermeni ordusuna karşı resmen savaş halinde olduğunu ilan etmiş oldu.

Son dakika haberi... Azerbaycan Savaş hali ilan etti! Azerbaycan Meclisi 24 saat için... | Video

SON DAKİKA AZERBAYCAN'DA MGK DA TOPLANDI

Ermenistan - Azerbaycan sınırında hareketlilik sürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Fuzuli ve Cebrail bölgelerine bağlı olan; Qaraxanbəyli, Kervend, Kend horadiz, Buyük Mercanlı ve Nüzgar ilçelerinin Ermenistan işgalinden kurtarıldığını açıkladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın başlattığı saldırılara karşı Milli Güvenlik Kurulu'nu topladığı belirtildi.