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Bakan Çavuşoğlu: Sahada ve masada 'ın yanındayız

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Çözümsüzlükten fayda sağlayacağını düşünen Ermenistan yine haddini aşmıştır, bu defa yanıtını sahada almaktadır. Sahada ve masada can 'ın yanındayız" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 27.9.2020 19:00 ABONE OL
Bakan Çavuşoğlu: Sahada ve masada Azerbaycan'ın yanındayız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştüğünü belirterek, "Ben de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov kardeşimle ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştüm. AGİT Minsk Grubu Eş-Başkanlarıyla da temaslarımız sürüyor. Çözümsüzlükten fayda sağlayacağını düşünen Ermenistan yine haddini aşmıştır, bu defa yanıtını sahada almaktadır. Sahada ve masada can Azerbaycan'ın yanındayız" ifadelerine yer verdi.

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Bakan Çavuşoğlu: Sahada ve masada Azerbaycan'ın yanındayız
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