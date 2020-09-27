Bakan Mustafa Varank'tan Kovid-19 aşısı açıklaması: İnsan denemelerine başlıyoruz

İNSAN DENEMELERİ DE BAŞLAYACAK

Varank, Kovid-19'a karşı aşı çalışmalarının sürdüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımızın meyvelerini almaya başladık. İki aşımızda hayvan deneyleri aşaması bitti, Sağlık Bakanlığımıza başvurularımızı yaptık, buradaki gerekli değerlendirme ve bu aşıların pilot üretimiyle ilgili tesislerin sertifikalandırılmasından sonra insan denemelerine başlamak istiyoruz. Burada özellikle hastalığı engelleyici ilaçlarla ilgili çok farklı molekülleri çalışan bilim insanlarımız var. Hepsiyle bütün bu çalışmalar çok yoğun bir şekilde sürüyor. İnşallah önümüzdeki dönemde hem aşı hem de ilaçla ilgili önemli neticeler alacağız ve bunları kamuoyuyla paylaşacağız."