Doktoru tehdit etti gözaltına alındı

Trabzon'da babası vefat eden bir kişi telefonla aradığı aile hekimi Yılmaz Babutçu'ya tehditlerde bulundu. Doktorun Trabzon'u terk etmesini isteyen kişi, "Defol git Trabzon'dan. Benim acım çok sıcak. Babamı senden dolayı kaybettim. Benim acım sıcakken senin çocuklarını yetim bırakmak istemem. Bak sana mertlik yapıyorum. Allah rızası için kenti terk et, yoksa beni katil edersin" dedi. Doktor kayda aldığı telefonla tehdit anlarına ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Şikayet üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis, olayın ardından şüpheli Tuncay Y.'yi (48) gözaltına aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından tepkiler üzerine şüpheli savcılık talimatı ile yeniden gözaltına alındı. Tuncay Y., Of Jandarma Komutanlığı'ndaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer taraftan Sivas'ta kavgada yaralanan 3 şüpheli ambulans ekibine saldırdı. Sağlık ekibinin şikayeti üzerine Ö.C., B.E., ve R.Ö. gözaltına alındı. Sivas valisi Salih Ayhan da olayı kınayarak, "yanınızda olmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.