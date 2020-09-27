Gurbetçi aile, Türkiye’nin desteği ile çocuklarına kavuştu

Almanya'nın Dormagen şehrinde yaşayan ve Alman Gençlik Dairesi tarafından iki çocuğu ellerinden alınan Sertan-Berna Altınkaya çifti, Türkiye'den aldığı hukuki destekle çocuklarına kavuştu. 1,5 yaşındaki bebekleri Y.C.A. ve 4 yaşındaki ağabeyi K.A., şiddet gördüğü gerekçesiyle ellerinden alınan aile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın pedagojik desteği ile hukuk mücadelesi başlatmıştı. Benzer durumda olan ailelerin de katılımıyla 12 Temmuz'da bir destek gösteri düzenlenmişti. Dormagen Belediyesi önünde toplanan kalabalık belediye önüne siyah çelenk bırakarak Alman Gençlik Dairelerinin haksız tavrını protesto etmişti. ANKARA