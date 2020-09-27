Hayal edin, çok çalışın azminizi kaybetmeyin

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl ilk kez İstanbul dışında düzenlenen TEKNOFEST2020'ye katıldı. Festivalin düzenlendiği Gaziantep'teki Ortadoğu Fuar Merkezi'ne giden Başkan Erdoğan, fuar alanında proje sahibi gençlerin heyecanını paylaştı. Başkan Erdoğan TEKNOFEST2020'de yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

İstanbul'da alevlenen teknoloji heyecanı dalga dalga tüm Anadolu'yu kuşattı. Neredeyse tüm illerimizden TEKNOFEST'e ev sahipliği yapma teklifi geldi.

Biz de bugün buraya, Gaziantep'e gelerek, 'Teknoloji Güneşi Doğu'dan Yükseliyor' teması ile bu heyecanı yaşama istedik. Şu karşımdaki manzara sizlerin kararlılığını hiçbir virüsün, hiçbir tehdidin durduramayacağını gösteriyor. Festivalin paydaş sayısının 14'ten 63'e yükselmesi heyecanın ülkemizi sardığının ispatıdır.

TEKNOFEST'e bu sene 81 ilin yanı sıra 84 ülkeden 100 bin katılımcı başvurusu yapıldı.

Teknolojinin en büyük sermayesi üretken zihinleridir.

Yapay zekadan siber güvenliğe kadar her alanda çığır açacak yenilikler işte burada tohumlanacak.

Sahip olduğumuz medeniyet miraslarını teknoloji olarak ayağa kaldırmak isteyen herkese fırsatı sunduğumuz yer işte burası, bu temenniden ibaret değil.





Daha düne kadar İHA'lar konusunda esamesi okunmayan bir ülkeydik.

Şimdi gecesini gündüzüne katan bir avuç insan sayesinde dünyada sayılı ülkeler arasına girdik. İnşallah benzer başarıyı otomobilde ve uçan arabalarda yakalayacağız.

Gençlerimiz 2053 ve 2071 vizyonları ile bunları ulu çınara dönüştürecekler.

Birilerinin milli teknoloji hamlelerimizi yok etmeye çalıştıklarını, küçümsediklerini teessürle görüyoruz. Teknoloji devrimimizi gençlerimiz ile birlikte hayata geçirme çabamız, uzun soluklu düşünmemizden kaynaklanıyor. Hayallerinizde ısrarcı olursanız geleceğin teknolojilerini Türk damgası ile üreteceğinize inanıyorum.

Vecihi Hürkuş ve Nuri Demirağ'ın havacılıktaki akıbetlerini bilmeyenler bugünkü İHA teknolojilerini yapma çabalarımızın önemini bilemez.

Geleceğin teknolojilerini üretmek için ter dökerken böyle bir birikim ve geçmişe sahip olduğunuzu bilirseniz, şevkiniz ve azminiz de artacaktır.

Stantları gezerken, ilkokuldaki yavrularımızı, üniversitedeki gençlerimizi gördüm.

Ürettikleri füzeleri gördüm. Şu andaki ürettikleri menzilleri aşacaklarına inanıyorum. Bizim gençlerimiz bunu yapar mı, evelallah yapar. Biz sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz. Eksik, yanlış varsa düzeltiriz, engelleri kaldırırız. Siz yeter ki vazgeçmeyin.

İçinizden ismini altın harfler ile yazdıracak nice yıldızlar çıkacağına inanıyorum.

Türkiye'nin hedeflerine ulaşmak için tasarlayan, üreten, geliştiren somut neticelere ulaşan başarılı gençlere, başarılı insanlara ihtiyacı var. Daha açık bir ifadeyle; Türkiye'nin size, gayretlerinize, enerjinize, vizyonunuza ihtiyacı var.

Bütün mesele azmetmek. Yeter ki siz hayal edin, çok çalışın ve azminizi kaybetmeyin.

Başkan Erdoğan dün ayrıca Hacı Ahmet Ziylan Eğitim Merkezi'nin de açılışını yaptı.

Burada kendisini bekleyen vatandaşlara hitap eden Erdoğan, "Cumhur İttifakı olarak atacağımız adımlar, dayanışmamız çok önemli. Ben sizlere inanıyorum, güveniyorum" dedi.