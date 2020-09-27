Kur’an kursunda şiddet olayına soruşturma

Kahramanmaraş'ta Kur'an kursunda eğitim gören çocuğa şiddet anı cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşımının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı ve Kahramanmaraş Valiliği soruşturma başlattı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bugün sosyal medya ve farklı mecralarda yayınlanan ve Kahramanmaraş Elbistan ilçemizdeki bir Kur'an kursunda yaşandığı belirtilen görüntülerin ardından derhal ilgili birimlerimize soruşturma başlatılması talimatını verdim. Gözaydınlığımız, geleceğimiz olan çocuklarımıza yönelik onların onurunu hiçe sayan, haklarına göz diken ve şiddete başvuran hiçbir anlayış asla tasvip edilemez. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağım" diye konuştu.Elbistan Kaymakamlığı yaptığı açıklamada ,Yapılan ilk araştırmada görüntülerin Kur'an kursumuzda yatılı olarak kalan 15 ve 10 yaşlarındaki iki öğrenciye ait olduğu anlaşılmıştır" değerlendirmesinde bulunmuştu. SABAH