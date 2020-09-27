Mavi Vatan bilinciyle hak ve çıkarlarımızı koruyacağız

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, 'Preveze Deniz Zaferi'nin 482'nci yıldönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü' dolayısıyla mesaj yayımladı. 1538'de gerçekleşen Preveze Deniz Muharebesi'nde Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanmasının Haçlı donanmasına karşı elde ettiği zaferin Türk denizcilik tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirten Erdoğan "Preveze Deniz Zaferi ile Osmanlı Devleti Akdeniz'deki hâkimiyetini perçinlemiş, Türk donanmasının gücünü tüm dünyaya göstermiştir. Tarih, denizcilerimizin hüküm sürdüğü tüm denizlerde barışın, huzurun, adaletin hâkim olduğunu kaydetmiştir. Preveze gibi nice şanlı zaferlerle dolu bir geçmişe sahip olan Deniz Kuvvetlerimizin, devraldığı bu büyük mirası güçlendirerek geleceğe taşıyor olmasıyla iftihar etmekteyiz. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde denizlerimizin emniyetini sağlayan Deniz Kuvvetlerimiz köklü ve saygın tarihinden aldığı güçle birlikte gelişmiş imkân ve kabiliyetleri, nitelikli personeli ve üstlendiği tüm görevlerde elde ettiği başarılarla milletimizi gururlandırmaktadır. Son dönemde dünyada ve özellikle Akdeniz'de yaşanan hadiseler, her alanda olduğu gibi denizlerde de çok daha güçlü olunması gerektiğini gösterdi. 'Mavi Vatan'ımızı savunmanın ne kadar önemli olduğunun bilinciyle denizlerimizdeki hak ve çıkarlarımızı korumaya güçlü bir irade ve sarsılmaz bir inançla devam etmekteyiz. 'Hazır ol cenge, ister isen sulhu salah' diyen ecdadımıza kulak vererek, ülkemizde, bölgemizde ve tüm dünyada barışı, huzuru, güvenliği daim kılmak için ordumuzun tüm unsurlarını olduğu gibi Deniz Kuvvetlerimizi de yerli ve milli imkân ve kabiliyetlerle donatmaktayız. Bugün dünyada kendi savaş gemisini milli imkânlarıyla tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülkeden biri olarak Mavi Vatanımızı korumak, dostlarımızın emin olmasını sağlamak, haklarımıza göz dikenleri caydırmak için Deniz Kuvvetlerimizi güçlendirmeyi sürdürmekteyiz.