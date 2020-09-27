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: 'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

, 'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 7 'lı teröristin, 'larla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

DHA
Giriş Tarihi: 27.9.2020 16:36 Son Güncelleme: 27.9.2020 16:43 ABONE OL
MSB: Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 7 PKK'lı teröristin, SİHA'larla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Haftanin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 7 PKK'lı terörist, SİHA'larımızla etkisiz hale getirildi" denildi.

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MSB: Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
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