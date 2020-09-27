Oruç Reis, Antalya Limanı'ndan ayrıldı! Oruç Reis yeni görevine hazır!

10 Ağustos'ta başlattığı araştırma faaliyetleri kapsamında yaklaşık 3 bin 500 kilometrelik alanda sismik veri toplayan 'Oruç Reis' gemisi, her ay düzenli olarak yapılan bakımlar ve ikmal için mürettebatıyla birlikte Antalya Limanı'na yanaşmıştı.